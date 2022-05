Foggia-Virtus Entella 1-0 | Monopoli-Cesena 1-2 Happy Casa Brindisi-Bertram Derthona Tortona 69-72

(Di domenica 8 maggio 2022) Calcio serie C girone C, andata primo turno nazionale playoff: tra le partite odierne1-0,1-2 Basket maschile serie A. È terminato con una sconfitta interna per i pugliesi il campionato:69-72. L'articolo1-0,1-2 69-72 proviene da Noi Notizie..

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - desti_paradiso : Risultati di oggi: Pescara-FeralpiSalò 3-3 Monopoli-Cesena 1-2 Triestina-Palermo 1-2 Juventus U23-Renate 1-1 Foggi… - DiMarzio : #SerieC I Un gol di #Curcio al 90' regala il successo al #Foggia nel match interno contro la #VirtusEntella ???? - MaddalenaZizza1 : Efess che tifoseria ?????? Foggia 1-Virtus Entella 0 #legapro #PlayOff #cigiochiamolaserieb #nunsuccedemasesuccede… -

Samir Bertolotto) PRIMI MINUTI DI STUDIO TRA LE DUE SQUADREEntella si affrontano al Pino Zaccheria in occasione della gara d'andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. ...Rapisarda (T)Entella: FINALE 1 - 0 Marcatori: 45 s.t. Curcio (F) Juventus U23 - Renate: FINALE 1 - 1 Marcatori: 26 p.t. Celeghin (R), 29 p.t. CompagnonCalcio serie C girone C, andata primo turno nazionale playoff: tra le partite odierne Foggia-Virtus Entella 1-0, Monopoli-Cesena 1-2 Basket maschile serie A. È terminato con una sconfitta interna per ...Una rete di Curcio allo scadere ha condannato la Virtus Entella alla sconfitta in casa del Foggia. In sala stampa c'è il commento del tecnico Gennaro Volpe: “Non ...