Domenica In: ospiti 8 maggio 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, 8 maggio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Giovanna Ralli, premiata con il David di Donatello alla carriera, si racconterà tra vita privata e professionale, con aneddoti ed episodi legati ai grandi attori e registi con i quali ha lavorato in oltre 80 film e serie tv di grande successo mentre Elisa, la cantante dei record con oltre 45 dischi di platino e seconda classificata al Festival di Sanremo 2022, si esibirà al pianoforte con il brano O forse sei tu. Insieme all’ attrice Matilda De Angelis presenterà il nuovo singolo, Litoranea. In collegamento da Torino, Mahmood e Blanco, vincitori della 72° edizione del Festival ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, 8, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Giovanna Ralli, premiata con il David di Donatello alla carriera, si racconterà tra vita privata e professionale, con aneddoti ed episodi legati ai grandi attori e registi con i quali ha lavorato in oltre 80 film e serie tv di grande successo mentre Elisa, la cantante dei record con oltre 45 dischi di platino e seconda classificata al Festival di Sanremo, si esibirà al pianoforte con il brano O forse sei tu. Insieme all’ attrice Matilda De Angelis presenterà il nuovo singolo, Litoranea. In collegamento da Torino, Mahmood e Blanco, vincitori della 72° edizione del Festival ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? Nuovi biglietti per i tifosi giallorossi per #RomaBologna di domenica!?? Vista la grande richiesta, il Club ha o… - CorriereUmbria : Mezz'ora in più e Mezz'ora in più il mondo che verrà, oggi domenica 8 maggio su Rai 3. Ospiti e anticipazioni… - zazoomblog : DOMENICA IN: MAHMOOD E BLANCO LANCIANO L’EUROVISION. GLI OSPITI DELL’8 MAGGIO - #DOMENICA #MAHMOOD #BLANCO… - CorriereUmbria : Domenica In oggi 8 maggio su Rai 1. Gli ospiti e le anticipazioni #televisione #tv #rai1 #maravenier… - tvzam : Che tempo che fa. Ospiti Di Maio, Nadal e Leonid Volkov questa sera domenica 8 maggio 2022 alle 20:00 su Rai3...… -