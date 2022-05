Baseball, Serie A 2022: Cagliari completa la pratica, bene anche Rovigo e Modena (Di domenica 8 maggio 2022) La giornata delle terze. In questo modo si potrebbero descrivere i responsi della domenica dedicata al Campionato di Serie A 2022 di Baseball. A rubare la scena infatti sono state nei rispettivi gironi Cagliari, Rovigo e Modena, tutte squadre momentaneamente al numero tre della classifica provvisoria. Nel Gruppo A la compagine sarda nello specifico ha arginato anche oggi Settimo, superandola con il risultato di 3-2, una vittoria arrivata grazie a tre punti trovati nel quarto, nel sesto e nel decisivo nono inning. Una partita per parte invece tra Poviglio e Senago, le cui sfide si sono chiuse rispettivamente sullo 0-7 e sul 3-1. Nel gruppo B score pazzo tra Metalco Thunders e Ronchi: gara-1 si è infatti conclusa con il risultato di 1-12 in favore dei friulani; gara-2 è ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) La giornata delle terze. In questo modo si potrebbero descrivere i responsi della domenica dedicata al Campionato didi. A rubare la scena infatti sono state nei rispettivi gironi, tutte squadre momentaneamente al numero tre della classifica provvisoria. Nel Gruppo A la compagine sarda nello specifico ha arginatooggi Settimo, superandola con il risultato di 3-2, una vittoria arrivata grazie a tre punti trovati nel quarto, nel sesto e nel decisivo nono inning. Una partita per parte invece tra Poviglio e Senago, le cui sfide si sono chiuse rispettivamente sullo 0-7 e sul 3-1. Nel gruppo B score pazzo tra Metalco Thunders e Ronchi: gara-1 si è infatti conclusa con il risultato di 1-12 in favore dei friulani; gara-2 è ...

