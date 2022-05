Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2022 ore 13:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Viabilità DEL 7 MAGGIO 2022 13.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA IN INTERNA SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER LAVORI ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE Roma CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD DELLA CAPITALE, RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI VERSO Roma; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 MAGGIO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, A Roma SULLA METRO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)DEL 7 MAGGIO13.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA IN INTERNA SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER LAVORI ALTEZZA FORMELLO DIREZIONECODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD DELLA CAPITALE, RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTELNO E TOR DE CENCI VERSO; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 MAGGIO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, ASULLA METRO ...

CorriereCitta : Roma. ‘Passo prima io’: litigano per la viabilità e prendono a martellate un 24enne - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Metro C: circolazione ripristinata con forti ritardi. - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Metro C: servizio momentaneamente interrotto per atto vandalico - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Latina, tra l'Appia e via Cilicia, su un tratto di circa 3 km. Tempo di percorrenza 14 minuti - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Cola di Rienzo, tra piazza del Risorgimento e lungotevere Prati, su un t… -

