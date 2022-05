Malati oncologici ucraini in arrivo in Italia | saranno curati anche a Pisa e Siena

Advertising

Sono sedici in totale e due di loro, uno di 18 anni e l'altro di 35, verranno accolti negli ospedali ...Fino ad oggi la CROSS ha organizzato 25 operazioni con l'Ucraina 23 voli e due trasferimenti con ambulanze portando in Italia 187 pazienti fra feriti e. Delle 25 operazioni, 12 ...Firenze, 7 maggio 2022 - La Toscana accoglierà due dei sedici pazienti, tutti con patologie tumorali in arrivo questo pomeriggio dall'Ucraina. Si tratta di due adulti, uno di 18 anni e un altro di 35 ...PISTOIA: Altri pazienti oncologici sono arrivati in Italia attraverso un volo gestito dalla Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario che ha sede a Pistoia ...