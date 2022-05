Libri oltre le sbarre: nelle prigioni della Bolivia i detenuti più leggono e più la pena si accorcia (Di sabato 7 maggio 2022) Quando leggere per essere liberi non è più solo un modo di dire. I detenuti nelle carceri della Bolivia possono diminuire la loro pena di alcuni giorni e perfino settimane leggendo Libri. Una notizia che scalda i cuori, anche quelli più aridi di comprensione e solidarietà verso le persone che, a causa di un errore, stanno trascorrendo parte della loro vita dietro le sbarre. E si richiama proprio a queste il programma in questione, come spiega il sito d’informazione AJ+, “Books Behind Bars“, che si ispira a un progetto simile realizzato in Brasile. Due obiettivi Duplice l’obiettivo, ed entrambi nobili: promuovere l’alfabetizzazione e ad aiutare le persone a superare il periodo di detenzione. I partecipanti al programma leggono i ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 7 maggio 2022) Quando leggere per essere liberi non è più solo un modo di dire. Icarceripossono diminuire la lorodi alcuni giorni e perfino settimane leggendo. Una notizia che scalda i cuori, anche quelli più aridi di comprensione e solidarietà verso le persone che, a causa di un errore, stanno trascorrendo parteloro vita dietro le. E si richiama proprio a queste il programma in questione, come spiega il sito d’informazione AJ+, “Books Behind Bars“, che si ispira a un progetto simile realizzato in Brasile. Due obiettivi Duplice l’obiettivo, ed entrambi nobili: promuovere l’alfabetizzazione e ad aiutare le persone a superare il periodo di detenzione. I partecipanti al programmai ...

Advertising

Luce_news : Libri oltre le sbarre: nelle prigioni della Bolivia i detenuti più leggono e più la pena si accorcia - invisiblearabs : La vita di Alaa Abd-el Fattah è in pericolo. @alaa è prigioniero di coscienza in Egitto, da oltre 1 mese è in sciop… - mixborghi : RT @GiulioBase: Sono felicissimo per il Leone d’Oro alla carriera a Paul Schrader. Oltre a quel gigantesco critico, sceneggiatore e regista… - Batmax60 : @MarcoRCapelli @FmMosca @tradori @ilrisolutoreIT @Gigadesires @ParcodiGiacomo @VisioneTv @MessoraClaudio… - Emilystellaemi2 : RT @FaziEditore: Aprile ha portato, oltre alla primavera, anche sei nostri nuovi libri nelle librerie. Quali avete letto o avete intenzione… -