Il sindaco di Bucha a Quarto Grado | Abbiamo trovato 456 corpi di civili nelle fosse comuni

(Di sabato 7 maggio 2022) Anatolii Fedoruk, ospite per la prima volta in uno studio televisivo italiano, parla del massacro avvenuto nella sua città: 'La maggioranza degli uccisi sono stati fucilati e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'allarme del sindaco di Bucha Anatoliy Fedoruk, intervistato dalla trasmissione In VivaVoce a Rai Radio1… - Radio1Rai : #Ucraina Le ore dell’occupazione russa e dei massacri raccontate a #Radio1 dal sindaco di #Bucha Anatoliy Fedoruk:… - DarioNardella : Il sindaco di #Bucha ha ancora negli occhi i massacri che la sua città ha subito. A lui, al sindaco di #Melitopol,… - Frankf1842 : RT @Halexyt: - placidopollicin : RT @todorov_denis: Durante una guerra il sindaco di #Bucha, assolutamente di parte, non può essere una fonte attendibile. Manca proprio l'… -

Anatoliy Fedoruk,di, denuncia che durante l'occupazione 'sono state uccise 456 persone, e questo numero include bambini, madri, giovani. Al 95 per cento delle vittime è stato sparato, ...Italia e Ucraina: gemellaggio Bergamo -Ildel sobborgo di Kiev ha già ricevuto la lettera di proposta di Gori Vattani: la Ue deve intervenire sulla guerra Se non a 27, con Germania, ...Sapevamo cosa stava accadendo a Bucha, Irpin, così quando abbiamo saputo che l’esercito sarebbe arrivato anche a Motyzhyn, abbiamo preso i bambini e, per la seconda volta, siamo andati via. Quello che ...Anatolii Fedoruk, ospite per la prima volta in uno studio televisivo italiano, parla del massacro avvenuto nella sua città: "La maggioranza degli uccisi sono stati fucilati e torturati" ...