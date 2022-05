Cremonese in Serie A, Braida: “Quando sono arrivato eravamo ultimi” (Di sabato 7 maggio 2022) Grazie alla vittoria di Como per 2-1 la Cremonese dell'ex Milan Ariedo Braida è tornata in Serie A a distanza di 26 anni dall'ultima volta Leggi su pianetamilan (Di sabato 7 maggio 2022) Grazie alla vittoria di Como per 2-1 ladell'ex Milan Ariedoè tornata inA a distanza di 26 anni dall'ultima volta

Advertising

CB_Ignoranza : Dopo un Purgatorio durato 26 anni tra Serie B, C e C2, la Cremonese torna in A all'ultimo respiro. Per i grigioross… - Lega_B : La Cremonese è la seconda squadra della #SerieBKT a guadagnarsi la massima serie ?????? - GiovaAlbanese : #Fagioli, #Zanimacchia e #Rafia hanno conquistato la promozione in #SerieA con la #Cremonese: meritano tutti e tre… - el_marrano : RT @TognazziR: Cremonese in serie A. Ugo e il suo amico Luzzara festeggiano da lassù mentre #Cremona sogna! - AlessioLoGaglio : RT @OptaPaolo: 26 - Dopo 26 anni la #Cremonese ritrova la Serie A: l'ultima stagione nel massimo campionato dei grigiorossi era stata la 19… -