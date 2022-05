Come cambiano i cybersecurity contract e la responsabilità della Pa (Di sabato 7 maggio 2022) La circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sulla diversificazione dei prodotti e dei servizi tecnologici di sicurezza informatica stabilisce delle regole destinate a rivoluzionare il settore degli appalti pubblici e della progettazione dei prodotti/servizi di sicurezza informatica. Il nuovo ruolo delle stazioni appaltanti Le stazioni appaltanti dovranno strutturare i bandi secondo quanto emergerà dall’applicazione delle raccomandazioni procedurali indicate nella lettera C) della Circolare. In termini operativi, questo significa che dovranno essere condotte complesse attività preliminari che non si limitano alla semplice elencazione delle caratteristiche tecniche del prodotto/servizio. Un elemento fondamentale da considerare, infatti, è l’impatto dei nuovi acquisti sull’infrastruttura esistente in termini di compatibilità, continuità ... Leggi su formiche (Di sabato 7 maggio 2022) La circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sulla diversificazione dei prodotti e dei servizi tecnologici di sicurezza informatica stabilisce delle regole destinate a rivoluzionare il settore degli appalti pubblici eprogettazione dei prodotti/servizi di sicurezza informatica. Il nuovo ruolo delle stazioni appaltanti Le stazioni appaltanti dovranno strutturare i bandi secondo quanto emergerà dall’applicazione delle raccomandazioni procedurali indicate nella lettera C)Circolare. In termini operativi, questo significa che dovranno essere condotte complesse attività preliminari che non si limitano alla semplice elencazione delle caratteristiche tecniche del prodotto/servizio. Un elemento fondamentale da considerare, infatti, è l’impatto dei nuovi acquisti sull’infrastruttura esistente in termini di compatibilità, continuità ...

