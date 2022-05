Afghanistan, i talebani obbligano le donne al burqa in pubblico (Di sabato 7 maggio 2022) I talebani hanno reintrodotto l'obbligo per le donne dell'Afghanistan di portare il burqa in pubblico. Un decreto firmato da Hibatullah Akhundzada, guida suprema dei talebani, introduce l'obbligo del velo che copre integralmente il corpo delle donne "perché è tradizionale e rispettoso". "Le donne che non sono né troppo giovani né troppo vecchie dovrebbero velare il viso di fronte a un uomo che non è il marito", aggiunge il decreto riportato dalla France presse. Se non hanno incombenze importanti, più in generale, è "meglio che rimangano a casa". I talebani avevano introdotto l'obbligo di burqa, secondo la lettura più rigida della legge islamica, già la prima volta che furono al potere in Afghanistan, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 7 maggio 2022) Ihanno reintrodotto l'obbligo per ledell'di portare ilin. Un decreto firmato da Hibatullah Akhundzada, guida suprema dei, introduce l'obbligo del velo che copre integralmente il corpo delle"perché è tradizionale e rispettoso". "Leche non sono né troppo giovani né troppo vecchie dovrebbero velare il viso di fronte a un uomo che non è il marito", aggiunge il decreto riportato dalla France presse. Se non hanno incombenze importanti, più in generale, è "meglio che rimangano a casa". Iavevano introdotto l'obbligo di, secondo la lettura più rigida della legge islamica, già la prima volta che furono al potere in, ...

