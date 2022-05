Advertising

Aleajactaest31 : RT @LaStampa: Yanis Varoufakis: “Putin è un criminale depravato. L’Europa deve garantire la pace” - shineelite2 : RT @LaStampa: Yanis Varoufakis: “Putin è un criminale depravato. L’Europa deve garantire la pace” - LaStampa : Yanis Varoufakis: “Putin è un criminale depravato. L’Europa deve garantire la pace” - polosovrano : “Nessuno può vincere questa guerra”: - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Rispunta #Varoufakis! L'ex ministro greco al fianco di #Cacciari e #Freccero: contro-informazione sulla #guerra #dupre #russi… -

La Stampa

Esce Alessandro Orsini (per ora), entra. La commissione DuPre, cioè Dubbio e precauzione, piattaforma delle teorie no - vax che sposano le narrazioni alternative sulla guerra in Ucraina, torna a riunirsi e piazza nel board ...Il 20, vicino a Milano, a Seregno, il dialogo trae Vinicio Capossela, protagonista del film Indebito ; Seregno ospiterà anche, il 21 giugno, le letture di Andrew Sean Greer, Enrico ... Yanis Varoufakis: “Putin è un criminale depravato. L'Europa deve garantire la pace” 20 giugno. Guerre e omissioni. Yanis Varoufakis dialoga con Vinicio Capossela. Coordina Candida Morvillo. Proiezione del film “Indebito” di Andrea Segre con Vinicio Capossela. Introduce Elisabetta ...Questi gli eventi in programma al Teatro San Rocco: 20 giugno. Guerre e omissioni. Yanis Varoufakis dialoga con Vinicio Capossela. Coordina Candida Morvillo. Proiezione del film “Indebito” di Andrea ...