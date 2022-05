Una delle sconfitte più cocenti della Russia è nella guerra elettronica (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, ci si aspettava che avrebbe dominato la guerra elettronica. Invece, la Russia è inciampata e si è persa nel regno poco conosciuto dell’intercettazione e dell’interferenza delle comunicazioni, elemento sempre più essenziale per il successo militare. Uno degli errori più costosi”, scrive David Ignatius sul Washington Post. L’editorialista del quotidiano americano dice che “l’inaspettato fallimento della Russia sul campo di battaglia elettronico offre un caso di studio su ciò che è andato storto per Mosca dall’inizio dell’invasione, il 24 febbraio. I russi hanno sopravvalutato le loro capacità, sottovalutato quelle dell’Ucraina e non hanno tenuto conto della potenza del sostegno militare della Nato a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando laha invaso l’Ucraina, ci si aspettava che avrebbe dominato la. Invece, laè inciampata e si è persa nel regno poco conosciuto dell’intercettazione e dell’interferenzacomunicazioni, elemento sempre più essenziale per il successo militare. Uno degli errori più costosi”, scrive David Ignatius sul Washington Post. L’editorialista del quotidiano americano dice che “l’inaspettato fallimentosul campo di battaglia elettronico offre un caso di studio su ciò che è andato storto per Mosca dall’inizio dell’invasione, il 24 febbraio. I russi hanno sopravvalutato le loro capacità, sottovalutato quelle dell’Ucraina e non hanno tenuto contopotenza del sostegno militareNato a ...

Advertising

PrimeVideoIT : È stata bella #RealManCity come partita? No Una delle due va in finale? SCIAPÒ Gli ultimi 5' è stata una brutta par… - EP_President : Il Presidente #Mattarella è una delle voci più autorevoli in Europa. I suoi appelli per un’???? più giusta e forte, r… - LauraPausini : Riavvicinarmi al mondo delle ceramiche è stata una sensazione bellissima! Qui il backstage delle giornate in cui un… - paolo_r_2012 : RT @PiazzapulitaLA7: Il superbonus 110% è costosissimo. Una politica non sostenibile nel lungo periodo. Soldi che peraltro vanno a benefic… - Roc_and_Roll : RT @AndreaConsonni4: Le detenute delle Vallette di Torino hanno inviato una lettera per sollecitare l’approvazione della proposta di legge… -