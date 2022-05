Toscana: accolti oltre 10.000 profughi ucraini (Di venerdì 6 maggio 2022) Esiste il timore che il sistema di autonoma sistemazione, che riguarda attualmente l'80% dei profughi, possa entrare in difficoltà con aggravamento del peso sulle strutture pubbliche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 maggio 2022) Esiste il timore che il sistema di autonoma sistemazione, che riguarda attualmente l'80% dei, possa entrare in difficoltà con aggravamento del peso sulle strutture pubbliche L'articolo proviene da Firenze Post.

