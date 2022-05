Suzuki | aperte le iscrizioni per il V-Strom Day 2022

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 6 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) –, dopo il grande successo della prima edizione, che aveva avuto come cornice le Alpi olimpiche piemontesi, organizzerà questa estate il 2° V-Day. Il raduno ufficiale dedicato alle Sport Enduro Touring di Hamamatsu si terrà quest’anno domenica 3 luglio con partenza da Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza. E’ un’altra location fantastica, facile da raggiungere da tutto il Nord Italia e posta a breve distanza dal Castello di Luzzano, che da alcuni anni è sede della V-Academy. Il V-Day darà modo ai partecipanti di trascorrere una giornata all’insegna della passione per le due ruote e dei viaggi in moto. Il programma della manifestazione avrà come clou un tour guidato di circa 130 km, che si snoderà su strade asfaltate e facili sterrati attraverso scenari mozzafiato, ...