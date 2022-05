Sadie Sink di “Stranger Things” parla della sua beauty routine

(Di venerdì 6 maggio 2022)è un’attrice che, come Millie Bobby Brown, ha conosciuto presto il costofama. Entrata da giovanissima nel cast di, ha raccontato a People come vive la sua. Il nome diè rigorosamente associato a, serie TV fortemente apprezzata dal pubblico di Netflix. La quarta stagione debutterà a breve sui piccoli schermi in streaming e l’attrice, che interpreta Max, si è sbottonata con i microfoni di People raccontando come sta affrontando la vita da adulta.. Crediti: InstagramHa compiuto da poco 20 anni, anche se il personaggio che interpreta in...

Advertising

IOdonna : Nulla ferma l'inarrestabile attrice, eroina della celebre serie Netflix insieme a Millie Bobby Brown - jonasbrowin : è palese Sadie Sink -

Io Donna

... Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers),(Max Mayfield), ..., il 'maschiaccio' di 'Stranger Things' ha un passato a Broadway La giovanissima attrice deve alla celebre serie Netflix la sua notorietà. Ma non si possono dimenticare i suoi esordi a ... Sadie Sink, il "maschiaccio" di "Stranger Things" ha un passato a Broadway Netflix ha pubblicato altri quattro poster per la stagione 4 di Stranger Things, dopo quelli delle scorse settimane ...Taylor Swift porterà il suo cortometraggio All Too Well al Tribeca Festival 2022. Dopo che nel 2021 la cantautrice ha registrato nuovamente alcuni dei suoi brani cult, ha pubblicato l’album Red (Taylo ...