Lutto in tv | è morto uno dei protagonisti di una celebre soap opera Mediaset

Advertising

genovatoday : Certosa e Valpolcevera in lutto, addio ad Andrea Brina - bsnewsit : ?? Brescia in lutto: è morto l’imprenditore “Cicci” Inselvini - Gazzettino : Lutto nel mondo della politica: morto l'ex vicesindaco e alpino Eligio Grizzo - NewSicilia : #Newsicilia #Agrigento a lutto per la morte improvvisa di #SalvatoreMoncada che si diceva 'perseguitato' - ParliamoDiNews : Morto il 15enne ferito da un proiettile alla testa a Caserta: lutto cittadino a Francolise #Morte -

AgrigentoNotizie

Il 15enne che si era ferito con un proiettile alla testa mentre maneggiava una pistola a Caserta è: proclamato ilcittadino a Francolise. Il 15enne che si era ferito con un proiettile alla testa mentre maneggiava una pistola a Caserta è: proclamato ilcittadino a Francolise.Marino Blasutig aveva 64 anni. Un pilastro sacro per la comunità udinese di cui faceva parte, ma non solo. Marino Blasutig , 64 anni, era il titolare del negozio 'Art Guitars' in Via Santa Giustina, a ... Lutto nel mondo dell'economia: è morto Totò Moncada, il "re dell'eolico" Grande giornata di lutto per il mondo della tv. Infatti nelle ultime ore si è spento uno dei grandi protagonisti delle soap Mediaset.Brescia in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Giovanni Inselvini, conosciuto da molti come “Cicci”. Inselvini – che aveva 83 anni – era stato a lungo alla guida dell’azienda galvanica Baratti Se ...