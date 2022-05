LIVE F1, GP Miami 2022 in DIRETTA: cambio motore per Ferrari con Leclerc, tra poco la FP1 (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Foto di gruppo per Alfa Romeo. Zhou e Bottas hanno portato un casco speciale per l’appuntamento di Miami, quinta tappa della stagione più lunga del Mondiale di F1. 20.07 La 7ma e la 17ma curva sono state sistemate nella notte per dei problemi d’asfalto. La sede stradale del GP di Miami potrebbe rappresentare un’incognita per le squadre. 20.04 Niels Wittich è il direttore di gara per questo evento. Il tedesco, positivo dopo la tappa di Imola, non poteva essere sostituito dal portoghese Eduardo Freitas che è in Belgio per la 6 Ore di Spa-Francorchamps del FIA World Endurance Championship. 20.01 Il sole splende in quel di Miami. Lo Stato della Florida attende il via della FP1, previsto tra 30 minuti. 19.59 cambio di motore ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10 Foto di gruppo per Alfa Romeo. Zhou e Bottas hanno portato un casco speciale per l’appuntamento di, quinta tappa della stagione più lunga del Mondiale di F1. 20.07 La 7ma e la 17ma curva sono state sistemate nella notte per dei problemi d’asfalto. La sede stradale del GP dipotrebbe rappresentare un’incognita per le squadre. 20.04 Niels Wittich è il direttore di gara per questo evento. Il tedesco, positivo dopo la tappa di Imola, non poteva essere sostituito dal portoghese Eduardo Freitas che è in Belgio per la 6 Ore di Spa-Francorchamps del FIA World Endurance Championship. 20.01 Il sole splende in quel di. Lo Stato della Florida attende il via della FP1, previsto tra 30 minuti. 19.59di...

