Genoa - Juve 2 - 1 | rigore di Criscito al fotofinish

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ilbatte 2 - 1 lantus nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I bianconeri, già certi del quarto posto, restano a 69 punti. Ilsale a quota 28 punti e rimane in corsa ...

Laspreca e il, alle corde, reagisce nel finale. La difesa bianconera si addormenta, De Sciglio non chiude e Gudmundsson può battere Szczesny: 1 - 1 all'87'. Laprova a completare il ...GENOVA. Ilribalta clamorosamente la Juventus nel finale e si prende un successo di una pesantezza unica per continuare a sperare nella salvezza. Finisce 2 - 1 con un rigore decisivo di Criscito al 96', a ...GENOVA (ITALPRESS) – Criscito si prende la sua rivincita dal dischetto e riaccende le speranze di salvezza del Genoa. La Juventus non si prepara nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia ...Cuore Genoa. Dopo la grande delusione del derby, la squadra di Blessin batte in rimonta una Juventus sprecona e leziosa. Succede tutto nel secondo tempo: a Dybala (48’) ...