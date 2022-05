Due sub - varianti di Omicron, Sudafrica vede la quinta ondata: i contagi salgono del 60% in due giorni (Di venerdì 6 maggio 2022) In Sudafrica si avvicina l'inverno, e risalgono i casi di Covid, con gli esperti che parlano di inizio di quinta ondata. I casi giornalieri di Covid nel Paese, rende noto la BBC, sono aumentati di ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022) Insi avvicina l'inverno, e rii casi di Covid, con gli esperti che parlano di inizio di. I casi giornalieri di Covid nel Paese, rende noto la BBC, sono aumentati di ...

Advertising

infoitsalute : Due sub-varianti di Omicron, Sudafrica vede la quinta ondata: i contagi salgono del 60% in due giorni - Cinzy08_ : @fede_contarino La 18 ancora nn la vedo,aspetto i sub ita..ma ho visto qualche spezzone e il mio cuore è ??questi du… - ruoteaggiustate : Formazione sbagliata, Felix le uniche cose quasi buone le fa da sub Cambi sbagliati, ne sprechi due per mettere gli… - cinzia_costanzo : Quei due eroi dimenticati potevano essere un’icona - Gleek_1897 : @iluvyeop un po’ triste sinceramente, io ho iniziato la serie con i fan sub sapendo che loro non li avrebbero messi… -