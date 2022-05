Cuba, esplosione in un hotel in restauro nel centro dell’Avana (Di venerdì 6 maggio 2022) Una potente esplosione ha distrutto parte di un hotel di lusso in ristrutturazione nel centro dell’Avana: lo riporta l’agenzia di stampa Afp. Al momento non risulta che ci siano state vittime. L’esplosione ha sventrato parti della facciata dell’hotel Saratoga poco dopo le 11:00 di questa mattina, quando testimoni hanno visto alzarsi una grande nuvola di polvere e fumo sull’albergo della città vecchia – da cinque stelle e 96 camere. Non è ancora nota quale sia stata la causa dell’esplosione. ???????????????? El presidente @DiazCanelB está en el hotel Saratoga, donde ocurrió una fuerte explosión este mediodía. Lo acompañan el primer ministro @MMarreroCruz y el presidente de la @AsambleaCuba, Esteban Lazo. pic.twitter.com/mInh8FJIca — ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Una potenteha distrutto parte di undi lusso in ristrutturazione nel: lo riporta l’agenzia di stampa Afp. Al momento non risulta che ci siano state vittime. L’ha sventrato parti della facciata dell’Saratoga poco dopo le 11:00 di questa mattina, quando testimoni hanno visto alzarsi una grande nuvola di polvere e fumo sull’albergo della città vecchia – da cinque stelle e 96 camere. Non è ancora nota quale sia stata la causa dell’. ???????????????? El presidente @DiazCanelB está en elSaratoga, donde ocurrió una fuerte explosión este mediodía. Lo acompañan el primer ministro @MMarreroCruz y el presidente de la @Asamblea, Esteban Lazo. pic.twitter.com/mInh8FJIca — ...

