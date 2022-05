Big E | “Il mio problema al collo non sta guarendo bene | dovrò indossare ancora il collare”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 maggio 2022) Big E ha dovuto superare molti ostacoli nel corso degli anni durante il suo periodo in WWE. Ha raggiunto il vertice per diventare il WWE Champion lo scorso anno, ma non è riuscito a durare molto a lungo. Nel mese di aprile, Big E ha provocato ai fan uno shock notevole dopo essere stato gettato di testa da Ridge Holland con un belly to belly suplex. Si diceva che il membro del New Day avesse subito una rottura dela causa dell’urto, cosa che alla fine si è realizzata. Big E stesso ha poi rivelato che non avrà bisogno di alcun intervento chirurgico. È passato un po’ di tempo da allora, ma a quanto pare, il suo recupero non sta andando così. L’ex campione è andato su Twitter e ha condiviso alcune spiacevoli notizie riguardanti il suo recupero. Le sue parole “Per coloro che desiderano un aggiornamento, il mio C1 apparentemente non ...