ATP Madrid | Jannik Sinner | “Le gambe non si muovevano bene | qui faccio fatica Spero a Roma di giocare meglio”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Permane un pizzico di amarezza il giorno dopo la debacle dial terzo turno del MutuaOpen. L’altoatesino ha patito una sonora sconfitta contro il canadese numero 10 del ranking ATP Felix Auger-Aliassime (6-1 6-2), non certo il miglior biglietto da visita per i prossimi Internazionali d’Italia. Il Masters 1000 iberico diera iniziato con qualche intoppo già al primo turno, quando l’azzurro ha dovuto salvare tre match-point contro lo statunitense Tommy Paul; la vittoria facile sull’australiano Alex De Minaur sembrava poter spalancare al classe 2001 le porte del torneo, invece è arrivato il KO inatteso nell’anticamera dei quarti di finale.ha raccontato le sue sensazioni sul match ai microfoni di Ubitennis: “Auger-Aliassime lo conoscevo già prima. Sicuramente ha giocato ...

Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - Eurosport_IT : MUSETTI AGLI OTTAVI ???????? Netta vittoria di Musetti per 6-4 6-3 contro Korda al 2° turno, agli ottavi sfiderà Zvere… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER SALUTA MADRID! ?? L'azzurro battuto in due set da Félix Auger-Aliassime (6-1, 6-2): il canadese avanz… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP MADRID, SINNER FUORI GLI OTTAVI DI FINALE L'azzurro battuto da Auger-Aliassime 6-1/6-2 #SkyTennis #Tenni… - infoitsport : ATP Madrid 2022: orari e ordine di gioco 6 maggio, programma, tv, streaming -

