Amici 2022: il primo televoto ‘rivela’ una corsa a due per la vittoria finale (Di venerdì 6 maggio 2022) Alex - Amici 2022 Chi vincerà Amici 2022 non è dato sapere. C’è ancora una semifinale da vivere (già registrata, spoiler qui), che decreterà i 5 finalisti che concorreranno al titolo di vincitore. Finora ogni verdetto del Serale, tra ballottaggi ed eliminazioni, è stato stabilito dai giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino, ma in finale si aggiungerà il volere – spesso decisivo – del pubblico a casa: il televoto. Per tutto il Serale i ragazzi non hanno conosciuto il vero gradimento del pubblico, se non i cantanti per quanto riguarda la pubblicazione degli inediti; il riscontro di un brano, però, non è indicativo delle sorti del programma. Almeno fino a questa settimana, quando la produzione di Amici ha deciso di aprire un ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 6 maggio 2022) Alex -Chi vincerànon è dato sapere. C’è ancora una semida vivere (già registrata, spoiler qui), che decreterà i 5 finalisti che concorreranno al titolo di vincitore. Finora ogni verdetto del Serale, tra ballottaggi ed eliminazioni, è stato stabilito dai giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino, ma insi aggiungerà il volere – spesso decisivo – del pubblico a casa: il. Per tutto il Serale i ragazzi non hanno conosciuto il vero gradimento del pubblico, se non i cantanti per quanto riguarda la pubblicazione degli inediti; il riscontro di un brano, però, non è indicativo delle sorti del programma. Almeno fino a questa settimana, quando la produzione diha deciso di aprire un ...

Advertising

RadioZetaOf : ?? Gli inediti di #Alex, #Albe, #Luigi e #Sissi, i finalisti di #Amici21 , sono on air su Radio Zeta! ???? Esprimi la… - AlexBazzaro : #1maggio 2022. Ore 00.00 Buona libertà amici. ?? - zornik82 : RT @milan_corner: Carlo Paolo Festa, caduto in data 5 Maggio 2022. Caduto in seguito a incertezze sulla cifra di equity, prima 800 milioni,… - Rosymery84 : @MollyMollychina @amicii_news Ma la ragione te la farai tu quando Luigi sara' il vincitore di amici 2022... - redazionerumors : Amici 21, giù le maschere: la squadra Cucca-Todo commenta gli avversari in vista della semifinale Leggi l'articolo… -