A pranzo con Alessandro Portelli: il mio viaggio nella memoria (Di venerdì 6 maggio 2022) Intellettuale curioso, anglista, attivista e critico musicale, è uno dei fondatori della storia orale. Alla fine degli anni sessanta intervistava le persone nelle osterie e nelle piazze, oggi raccoglie le voci dei migranti. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 6 maggio 2022) Intellettuale curioso, anglista, attivista e critico musicale, è uno dei fondatori della storia orale. Alla fine degli anni sessanta intervistava le persone nelle osterie e nelle piazze, oggi raccoglie le voci dei migranti. Leggi

Advertising

santegidionews : Primo maggio di solidarietà con Sant'Egidio: a Roma il tradizionale pranzo con senza dimora e anziani alla mensa di… - alvxndro : finisce oggi con un pranzo di classe CASARECCIO l'anno scolastico di alessandro ci si vede a settembre let's go casareccio. - ssaraproblem : @Giugy_88 plot twist ho fatto un sandwich al bambino per pranzo con i due culi e ha detto che lo mangia stay tuned per scoprire se è vero - blackdiamondrs : RT @chiaraepoi: Ed eccoci qua anche oggi a goderci la pausa dopo pranzo con @FraBaraghini e il suo #Redzone... - giulsloveshinee : Oggi pranzo con l'amore mio AAAAAA -