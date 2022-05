Traffico Roma del 05-05-2022 ore 19:00 (Di giovedì 5 maggio 2022) Luceverde Roma stasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani queste le ultime notizie chiusa per incidente la tangenziale est tra lo svincolo A24 e la stazione Tiburtina sulla Salaria si è formata di conseguenza non lunga coda a partire da viale Castrense e code per entrare in tangenziale anche sul percorso Urbano della A24 incidente anche a nord la capitale sulla Salaria lunghe code tra Settebagni e tenuta Santa Colomba in uscita da Roma ed è ancora incidente su via Casilina Concordia altezza e via Walter Tobagi torniamo sulla tangenziale per segnalare file per Traffico verso San Giovanni da Corso di Francia via Nomentana in direzione stadio altezza Salaria sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in interna tra Cassia Veientana e Salaria è da Bufalotta a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) Luceverdestasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani queste le ultime notizie chiusa per incidente la tangenziale est tra lo svincolo A24 e la stazione Tiburtina sulla Salaria si è formata di conseguenza non lunga coda a partire da viale Castrense e code per entrare in tangenziale anche sul percorso Urbano della A24 incidente anche a nord la capitale sulla Salaria lunghe code tra Settebagni e tenuta Santa Colomba in uscita daed è ancora incidente su via Casilina Concordia altezza e via Walter Tobagi torniamo sulla tangenziale per segnalare file perverso San Giovanni da Corso di Francia via Nomentana in direzione stadio altezza Salaria sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in interna tra Cassia Veientana e Salaria è da Bufalotta a ...

