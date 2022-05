Phisikk du role – Cherofobia | l’epidemia più letale

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nel mondo circolano virus cattivi. Talvolta hanno sembianze riproducibili – vedi la palla aculeata del Covid-19 -, altre volte sono fantasmatici – vedi quello bellicista che ha preso il presidente russo e i suoi militari – ma fanno tutti quanti male assai. La seconda categoria, quella dei virus della mente, è fatta poi da agenti patogeni immateriali devastanti. Gli scienziati dell’anima (e della psiche) li catalogano in continuazione. C’è uno nuovo, molto interessante, che hanno chiamato “”. Il greco antico, grande costruttore di vocaboli clinici, racconta la sua origine: viene da “kairos” e “phobia”. Kairos potrebbe essere tradotto come “il momento ideale per fare una cosa”, “phobia”, vuol dire, com’è noto, paura, dunquevorrebbe dire “paura di mettere a profitto il momento ideale”. Qualcuno traduce con “paura della felicità”. ...