Nunzio fa una confessione alla De Filippi e riceve un riconoscimento

Non solo belle parole per la maestra Alessandra Celentano, nel suo ultimo post Instagram Nunzio Stancampiano ha riservato un pensiero dolce anche per Maria De Filippi. Il ballerino ha confessato di essere molto affezionato alla conduttrice, che le avrebbe fatto sentire meno la mancanza della madre durante la partecipazione ad Amici. "Un "GRAZIE" speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene. Un bacio. Il vostro Nunzio". Nella vita trova qualcuno che ti guardi con gli stessi occhi di Maria de Filippi quando guarda Nunzio. #Amici21 pic.twitter.com/g2pZ1urhnJ — trashbiccis (@trashbiccis) April 30, 2022

