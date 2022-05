Kim Cattrall, ecco perchè non era in “And Just Like That” (Di giovedì 5 maggio 2022) Per la prima volta dal reboot di “Sex and The City“, Kim Cattrall, l’attrice di 65 anni, che ha interpretato Samantha Jones, ha parlato per la prima volta da quando è andato in scena “And Just Like That” ed ha spiegato la sua assenza dalla serie. “Non mi è mai stato chiesto di farne parte, avevo già espresso le mie intenzioni dopo il secondo film“. Kim Cattrall, la verità sulla sua assenza In un’intervista con Variety pubblicata mercoledì 4 maggio, è stato chiesto a Kim Cattrall se tornerà nel suo ruolo di Samantha Jones. La sua risposta è stata decisamente chiara: “Assolutamente no. Non mi è mai stato chiesto di far parte del reboot. Ho chiarito i miei sentimenti dopo il possibile terzo film, e quindi ho scoperto l’esistenza di “And Just ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Per la prima volta dal reboot di “Sex and The City“, Kim, l’attrice di 65 anni, che ha interpretato Samantha Jones, ha parlato per la prima volta da quando è andato in scena “And” ed ha spiegato la sua assenza dalla serie. “Non mi è mai stato chiesto di farne parte, avevo già espresso le mie intenzioni dopo il secondo film“. Kim, la verità sulla sua assenza In un’intervista con Variety pubblicata mercoledì 4 maggio, è stato chiesto a Kimse tornerà nel suo ruolo di Samantha Jones. La sua risposta è stata decisamente chiara: “Assolutamente no. Non mi è mai stato chiesto di far parte del reboot. Ho chiarito i miei sentimenti dopo il possibile terzo film, e quindi ho scoperto l’esistenza di “And...

