In Time, un futuro nerissimo solo per giovani (o per ricchi) (Di giovedì 5 maggio 2022) IN Time Canale 20 ore 21.05 Con Justin Timberlake, Amanda Seyfried e Olivia Wilde. Regia di Andrew Niccol. Produzione USA 2011. Durata: 1 ora e 49 minutiLA TRAMA Soggetto avvincente, basato su una splendida trovata. Che è poi un altro modo per dipingere il futuro nero, anzi nerissimo. Tra non molti anni pare che una mutazione genetica accorcerà la vita dell'umanità. Si vive solo fino a 26 anni.solo pochi passano quell'età (qualcuno è riuscito a compiere il secolo). I pochi sono i più ricchi, quelli in grado di pagarsi una sopravvivenza quasi eterna. Il giovane Will non è ancora arrivato ai ventisei, ma la mamma ovviamente sì (l'aspetto comunque è di una splendida trentenne). Will cerca di comprarle ancora qualche anno, ma intanto ha i suoi guai (l'hanno accusato di aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) INCanale 20 ore 21.05 Con Justin Timberlake, Amanda Seyfried e Olivia Wilde. Regia di Andrew Niccol. Produzione USA 2011. Durata: 1 ora e 49 minutiLA TRAMA Soggetto avvincente, basato su una splendida trovata. Che è poi un altro modo per dipingere ilnero, anzi. Tra non molti anni pare che una mutazione genetica accorcerà la vita dell'umanità. Si vivefino a 26 anni.pochi passano quell'età (qualcuno è riuscito a compiere il secolo). I pochi sono i più, quelli in grado di pagarsi una sopravvivenza quasi eterna. Il giovane Will non è ancora arrivato ai ventisei, ma la mamma ovviamente sì (l'aspetto comunque è di una splendida trentenne). Will cerca di comprarle ancora qualche anno, ma intanto ha i suoi guai (l'hanno accusato di aver ...

