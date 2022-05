Foggia | Nicolao | “Un onore essere allenato da Zeman In Serie D avevo difficoltà…”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Le dichiarazioni del man of the match di Avellino-, Giuseppe, a margine della vittoria della squadra di

Advertising

ilnapolionline : PLAY OFF SERIE C - Il Foggia vince ad Avellino, Nicolao lascia il segno - - VELOSPORT1960 : - Dixy62553861 : RT @lagoleada_it: #Foggia, le parole di Giuseppe #Nicolao dopo la vittoria con l'#Avellino: 'Un'emozione indescrivibile' ?? - lagoleada_it : #Foggia, le parole di Giuseppe #Nicolao dopo la vittoria con l'#Avellino: 'Un'emozione indescrivibile' ?? - sportli26181512 : Playoff: Foggia, rimonta e festa ad Avellino. Passano anche Juve U23 e Pescara: Playoff: Foggia, rimonta e festa ad… -

Avellino . Dal vantaggio con firma Bove per l'1 - 0 all'intervallo al ribaltone con le reti di Merola eper la vittoria dele l'esclusione dai playoff dell' Avellino , che poteva contare su due risultati, ma al 'Partenio - Lombardi' arriva il terzo, il successo dei satanelli e il ko dei ...Imperdonabile l'errore sul gol di. Ciancio 6 - Buona propulsione a destra, assicura ... De Francesco 5.5 - Suo l'assist per Bove, ma a metà campo ilsi è fatto preferire per larghi tratti ...AVELLINO-FOGGIA 1-2 RETI: 17' Bove (A), 56' Merola (F), 75' Nicolao (F) AVELLINO: Forte; Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio (79' Rizzo), Carriero, De Francesco (79' Mastalli), Kragl (79' Di Gaudio), ...“Oggi è stata una bellissima impresa, non abbiamo mai mollato e ora ci godiamo questa serata”. Nicolao si mostra emozionato nel post partita contro l’Avellino. “Il gol è stato un’emozione indescrivibi ...