Diffidati Salernitana-Venezia, i granata a rischio squalifica in vista del Cagliari (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono tre i giocatori nell’elenco dei Diffidati della Salernitana prima di giocare contro il Venezia e a rischio squalifica in vista della successiva partita contro la Cagliari. Si tratta di Joel Obi, Luca Ranieri e Grigoris Kastanos, che dunque se dovessero giocare dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo: in caso di ammonizione, infatti, scatterebbe il turno di stop da parte del giudice sportivo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono tre i giocatori nell’elenco deidellaprima di giocare contro ile aindella successiva partita contro la. Si tratta di Joel Obi, Luca Ranieri e Grigoris Kastanos, che dunque se dovessero giocare dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo: in caso di ammonizione, infatti, scatterebbe il turno di stop da parte del giudice sportivo. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Diffidati Atalanta-Salernitana granata a rischio squalifica in vista del Venezia - #Diffidati #Atalanta-Salernitan… - sportface2016 : Diffidati #AtalantaSalernitana : i nerazzurri a rischio squalifica in vista dello #Spezia - sportface2016 : Diffidati #AtalantaSalernitana : granata a rischio squalifica in vista del #Venezia - TuttoSalerno : Salernitana, tre calciatori diffidati e altri quattro a rischio ma non ci sarà turnover -

Diffidati Salernitana - Venezia, i granata a rischio squalifica in vista del Cagliari Sono tre i giocatori nell'elenco dei diffidati della Salernitana prima di giocare contro il Venezia e a rischio squalifica in vista della successiva partita contro la Cagliari . Si tratta di Joel Obi, Luca Ranieri e Grigoris Kastanos, ... Formazioni Atalanta (salta 35° giornata) Diffidati: - Ballottaggi: Malinovskyi 45% - Pasalic 55%, Djimsiti 55% - Palomino 45% SALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Coulibaly L., Bohinen, ... SPORTFACE.IT Salernitana-Venezia live dalle 18: Una sfida salvezza che può valere una stagione, sia per la Salernitana sia per il Venezia. I granata pradroni di casa, in serie positiva e in risalita, ospitano all'Arechi i ... Salernitana-Venezia probabili formazioni Scontro decisivo per la salvezza quello di stasera all'Arechi tra la Salernitana di Davide Nicola e il Venezia di Paolo Zanetti. Sono tre i giocatori nell'elenco deidellaprima di giocare contro il Venezia e a rischio squalifica in vista della successiva partita contro la Cagliari . Si tratta di Joel Obi, Luca Ranieri e Grigoris Kastanos, ...(salta 35° giornata): - Ballottaggi: Malinovskyi 45% - Pasalic 55%, Djimsiti 55% - Palomino 45%(3 - 5 - 2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Coulibaly L., Bohinen, ... Diffidati Salernitana-Venezia, i granata a rischio squalifica in vista del Cagliari Una sfida salvezza che può valere una stagione, sia per la Salernitana sia per il Venezia. I granata pradroni di casa, in serie positiva e in risalita, ospitano all'Arechi i ...Scontro decisivo per la salvezza quello di stasera all'Arechi tra la Salernitana di Davide Nicola e il Venezia di Paolo Zanetti.