"Cybersicurezza in Rosa", un progetto sociale ed inclusivo per incentivare la formazione nella sicurezza digitale (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Obiettivo del progetto affermare e diffondere la cultura della Cybersicurezza, superando stereotipi di genere attraverso un progetto formativo inclusivo. Roma, 05 maggio 2022 – Cybersicurezza in Rosa, è il nome del progetto che è stato presentato questa mattina presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. Non c'è sicurezza senza formazione. Non c'è sicurezza senza pari opportunità. La transizione digitale che siamo chiamati a vivere è prima di tutto transizione culturale. E perché si realizzi è necessaria la partecipazione di donne e uomini competenti senza alcuna discriminazione. La formazione, a scuola e nelle ...

