ATP Roma 2022 | Francesco Passaro e Matteo Arnaldi conquistano le wild card per il tabellone principale

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 maggio 2022) Giorno di verdetti sui campi del Foro Italico di. Quest’oggi erano in programma le fasi finali delle Pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, “antipasto” del combined in programma da sabato 7 a domenica 15 maggio. Ebbene, previste le partite conclusive che mettevano in palio peri i vincitori le ambitissimedel. Per gli sconfitti, invece, c’è stato l’accesso sempre tramiteal draw delle qualificazioni. Parliamo di ambito maschile, visto che per quanto riguarda il torneo femminile delle “Pre-quali”, tutto è stato già deciso con leassegnate a Nuria Brancaccio, Eleonora Alvisi, Stefania Rubini e Angelica Raggi per le qualificazioni”. Sono stati ...