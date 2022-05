Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022)DEL 3 MAGGIOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI’ 4 MAGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TUSCOLANA LUNGHE FILE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SEMPRE IN INGRESSO ACI SONO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI. SULLA CASSIA BIS CODE PER TRAFFICO ALTEZZA BIVIO FORMELLO TRAFFICATA LA ZONA DI COLLEVERDE DISAGI SULLA ROTATORIA CON VIA RINALDO D’AQUINO CODE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA NOMENTANA, SULLA NOMENTANA BIS E IN VIA PALOMBARESE SEMPRE VERSO LA CAPITALE INCOLONAMENTI TRA CASTEL ...