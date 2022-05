Advertising

Macro_Bund : RT @AlessioUrban: Spread BTP/BUND 196 Draghi effect - classcnbc : #UPDATE - borse???? in negativo a metà pomeriggio. Stasera la #Fed. #Futures scommettono su apertura in verde a… - fisco24_info : Spread Btp-Bund: corre a 195,6 punti, sui livelli di maggio 2020: Rendimento decennale italiano sale al 2,934%, com… - BitcoinUSA1776 : RT @AlessioUrban: Spread BTP/BUND 196 Draghi effect - AlessioUrban : Spread BTP/BUND 196 Draghi effect -

Corre il differenziale trae Bund, che nel primo pomeriggio fa segnare 195,6 punti, sui massimi da fine maggio 2020. In rialzo anche il rendimento del decennale italiano, al 2,934%, come a dicembre del 2018. . 4 maggio 2022Lo- Bund ha sfiorato i 195 punti. L' euro si conferma oltre gli 1,05 dollari. In ribasso i titoli del settore bancario . IntesaSanpaolo si conferma in territorio negativo ( - 0,62% a 1,...(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Corre il differenziale tra Btp e Bund, che nel primo pomeriggio fa segnare 195,6 punti, sui massimi da fine maggio 2020. In rialzo anche il rendimento del decennale italiano, ...In Usa il Treasury decennale è leggermente sotto quota 3% al 2,964%, mente in Italia il Btp a 10 anni è in rialzo a quota 2,890% con lo spread Btp/Bund oltre quota 190,62 punti. A innervosire ...