Paolo Bonolis | diretto sui concorrenti “Mi arrabbio perchè … ”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 4 maggio 2022)è un noto conduttore televisivo, uno tra i più amati di tutti i tempi. Da tantissimi anni intrattiene milioni di telespettatori con i suoi programmi che hanno avuto un successo davvero strepitoso. In questi mesi sta andando in onda con il programma Avanti un altro, su Canale 5 e sembra che abbia regalato tanta spensieratezza ma anche tanto divertimento e svago. E’ pur vero che la trasmissione in questione è molto amata e tanto seguita dal pubblico italiano, anche per via della partecipazione di Luca Laurenti, da sempre la spalla destra del noto conduttore. In questi giorni,ha voluto rilasciare un’intervista molto interessante e lo ha fatto a Tv sorrisi e canzoni svelando anche qualche aneddoto relativo al suo programma. Ma cosa ha dichiarato?, intervista a Tv ...