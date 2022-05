Omicidio di Alice Scagni, parla la madre: “Avevamo messo in conto di fare la fine dei genitori di Benno Neumair” (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Omicidio di Alice Scagni sarebbe potuto essere evitato: questa é l’opinione della madre della donna di 34 uccisa per strada dal fratello, Alberto. Antonella Zarri ha infatti perso in un solo momento entrambi i suoi figli: lei morta per mano del fratello, lui ora in carcere. A quanto pare i problemi con Alberto Scagni erano cominciati molto tempo fa, così come gli episodi di violenza e minacce: Antonella Zarri, madre dei due ragazzi, oggi dice che la famiglia aveva già allertato le autorità ma che nulla era stato fatto. Alice Scagni, il fratello l’ha uccisa per strada con 17 coltellate L’Omicidio di Alice Scagni è avvenuto per strada, vicino a casa a Genova, mentre si accingeva a buttare la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’disarebbe potuto essere evitato: questa é l’opinione delladella donna di 34 uccisa per strada dal fratello, Alberto. Antonella Zarri ha infatti perso in un solo momento entrambi i suoi figli: lei morta per mano del fratello, lui ora in carcere. A quanto pare i problemi con Albertoerano cominciati molto tempo fa, così come gli episodi di violenza e minacce: Antonella Zarri,dei due ragazzi, oggi dice che la famiglia aveva già allertato le autorità ma che nulla era stato fatto., il fratello l’ha uccisa per strada con 17 coltellate L’diè avvenuto per strada, vicino a casa a Genova, mentre si accingeva a buttare la ...

