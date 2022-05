Kirill sotto sanzioni Ue? Dossier scottante a Perugia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Colui che, per dirla con le parole di papa Francesco al Corriere della Sera, “non può trasformarsi nel chierichetto di Vladimir Putin”, rischia di finire sanzionato dall’Unione europea. La Commissione europea ha proposto di inserire, il patriarca della Chiesa ortodossa russa, tra le 58 alte personalità russe colpite dal sesto pacchetto di misure in risposta alla guerra in Ucraina. Il patriarcaha sempre appoggiato quella che le autorità russe definiscono “operazione militare speciale” per la “denazificazione” dell’Ucraina. “La Russia non ha mai attaccato nessuno, ma ha sempre difeso i suoi confini”, ha affermato di recente. Aggiungendo: “Non vogliamo combattere con nessuno”. Per lui, che con Putin ha un legame di ferro, è una guerra di civiltà: “La maggior parte dei Paesi del mondo è oral’influenza colossale di una ...