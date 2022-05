Justin Bieber non potrà più comprare una Ferrari, sapete per quale motivo? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Volto amatissimo delle teenager, Justin Bieber finisce nella lista nera del Cavallino: perché non potrà più comprare Ferrari, cosa è successo Il celebre cantautore canadese è protagonista di una serie di titoli di gossip che ci lasciano a bocca aperta. Dopo lo spavento preso per il malore accusato da sua moglie Hiley Baldwin, si ritorna L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 4 maggio 2022) Volto amatissimo delle teenager,finisce nella lista nera del Cavallino: perché nonpiù, cosa è successo Il celebre cantautore canadese è protagonista di una serie di titoli di gossip che ci lasciano a bocca aperta. Dopo lo spavento preso per il malore accusato da sua moglie Hiley Baldwin, si ritorna L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Justin Bieber non potrà più comprare una Ferrari sapete per quale motivo? - #Justin #Bieber #potrà #comprare - goccedicristall : Justin Bieber finisce nella blacklist della Ferrari perché ha dimenticato dove aveva parcheggiato? ?? Che cosa assur… - Alessia0530 : RT @itsscarolaa: TERZA MANCHE: luigi canta se mi lasci non vale e perde contro alex con “another love”, luigi vince con “black betty” dei r… - odietamomalik : RT @itsscarolaa: TERZA MANCHE: luigi canta se mi lasci non vale e perde contro alex con “another love”, luigi vince con “black betty” dei r… - soloilsole_ : RT @itsscarolaa: TERZA MANCHE: luigi canta se mi lasci non vale e perde contro alex con “another love”, luigi vince con “black betty” dei r… -