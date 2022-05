Advertising

sportli26181512 : Inter: c'è un indizio per cui Vidal andrà via a fine stagione: Arturo Vidal possibile acquisto del Flamengo dalla p… - infoitsport : Inter, tifosi preoccupati: indizio a sorpresa per Inzaghi, novità sull’infortunio - CrapanzanoRobin : RT @fcin1908it: Di Marzio: “Indizio Bremer-Inter. Dybala-Scamacca, il punto. L’Inter segue pure un altro nome” - _ElPrincipe22 : RT @fcin1908it: Di Marzio: “Indizio Bremer-Inter. Dybala-Scamacca, il punto. L’Inter segue pure un altro nome” - fcin1908it : Di Marzio: “Indizio Bremer-Inter. Dybala-Scamacca, il punto. L’Inter segue pure un altro nome” -

Calciomercato.com

L'attaccante argentino lascerà la Juventus in scadenza di contratto e unsu quella che ...del 21 marzo scorso) e fra questi ci sono stati pure quelli di Beppe Marotta sul fronte. L'...... che varrebbe 38,5 milioni ma che è anche reduce da una pessima esperienza in Europa, con l'; ... Un altroche fa una prova: i migliori giocatori finiscono per giocare sempre nelle stesse ... Inter: c'è un indizio per cui Vidal andrà via a fine stagione L'amore tra il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal e il Flamengo non si è consumato ... Le dolci parole già espresse per i carioca, fanno il paio con le ultime indiscrezioni e due indizi, si sa, ...Da sottolineare anche, come indizio della veridicità dell’indiscrezione ... Bufera in casa Cagliari: Mazzarri licenziato per giusta causa Inter, Dybala ha cambiato idea: tutto pronto per il sì ...