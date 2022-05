Halo Infinite multiplayer: arrivano i 120Hz su Xbox Series S (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ora è possibile giocare al multiplayer di Halo Infinite a 120Hz anche su Xbox Series S. Scopriamo i dettagli in questa news Della modalità per più giocatori dell’ultima fatica di 343 Industries vi abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra recensione, nella quale abbiamo messo in risalto quelli che sono i nostri pareri sull’esperienza di gioco. A prescindere da ogni giudizio, il titolo è in grado di offrire una buona dose di frenetica azione, la quale, com’è facile intuire, non può che beneficiare di un framerate elevato. La buona notizia è che ora anche tutti i possessori di Xbox Series S potranno attivare la modalità a 120Hz per giocare al multiplayer di Halo Infinite con ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ora è possibile giocare aldianche suS. Scopriamo i dettagli in questa news Della modalità per più giocatori dell’ultima fatica di 343 Industries vi abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra recensione, nella quale abbiamo messo in risalto quelli che sono i nostri pareri sull’esperienza di gioco. A prescindere da ogni giudizio, il titolo è in grado di offrire una buona dose di frenetica azione, la quale, com’è facile intuire, non può che beneficiare di un framerate elevato. La buona notizia è che ora anche tutti i possessori diS potranno attivare la modalità aper giocare aldicon ...

