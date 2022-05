Gualtieri: alternativa a termovalorizzatore è discarica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “L’alternativa al termovalorizzatore è la discarica, che però è molto più inquinante. Consuma suolo, produce metano ed è temporanea: ne dovrei fare una adesso, poi dopo 4 anni un’altra, poi un’altra e poi un’altra ancora. Ma noi vogliamo c’entrare l’obiettivo ambizioso e all’avanguardia di avere zero discariche”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in diretta su Agorà extra, su Rai Tre. “E’ normale che in questa fase ci sia un dibattito- ha aggiunto Gualtieri- ma i termovalorizzatori ci sono ovunque ed è una cosa normale. Noi, però, non faremo l’errore di mettere tutto in termovalorizzazione.” “Useremo questa tecnologia, il più verde possibile, portando a Roma il top, solo per la quota residua. Allo stesso tempo lavoreremo per raggiungere gli altri obiettivi, il 65% di differenziata e la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “L’alè la, che però è molto più inquinante. Consuma suolo, produce metano ed è temporanea: ne dovrei fare una adesso, poi dopo 4 anni un’altra, poi un’altra e poi un’altra ancora. Ma noi vogliamo c’entrare l’obiettivo ambizioso e all’avanguardia di avere zero discariche”. Così il sindaco di Roma, Roberto, in diretta su Agorà extra, su Rai Tre. “E’ normale che in questa fase ci sia un dibattito- ha aggiunto- ma i termovalorizzatori ci sono ovunque ed è una cosa normale. Noi, però, non faremo l’errore di mettere tutto in termovalorizzazione.” “Useremo questa tecnologia, il più verde possibile, portando a Roma il top, solo per la quota residua. Allo stesso tempo lavoreremo per raggiungere gli altri obiettivi, il 65% di differenziata e la ...

