Frosinone, donna uccisa dall’ex fidanzato a coltellate (Di mercoledì 4 maggio 2022) Romina De Cesare, 34 anni, è stata uccisa da almeno 15 coltellate. Il maggiore indiziato è l’ex fidanzato, di 36 anni, trovato ieri a Sabaudia mentre si aggirava tra gli scogli nudo e in stato confusionale. Alcuni passanti hanno così avvertito le forze dell’ordine, che dopo aver parlato con l’uomo e aver ispezionato la sua macchina sono risaliti ad un indirizzo: piazza del Plebiscito a Frosinone. Lì, nel pieno centro della città. Romina Di Cesare è stata trovata senza vita, con almeno 15 coltellate al torace e all’addome. Già dal giorno precedente la donna risultava scomparsa. Allarmato anche l’attuale compagno, che temeva per la sua incolumità. Quando le forze dell’ordine sono entrate nell’appartamento hanno rinvenuto il cadavere della 36 enne. Gli inquirenti ora indagano sul movente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Romina De Cesare, 34 anni, è statada almeno 15. Il maggiore indiziato è l’ex, di 36 anni, trovato ieri a Sabaudia mentre si aggirava tra gli scogli nudo e in stato confusionale. Alcuni passanti hanno così avvertito le forze dell’ordine, che dopo aver parlato con l’uomo e aver ispezionato la sua macchina sono risaliti ad un indirizzo: piazza del Plebiscito a. Lì, nel pieno centro della città. Romina Di Cesare è stata trovata senza vita, con almeno 15al torace e all’addome. Già dal giorno precedente larisultava scomparsa. Allarmato anche l’attuale compagno, che temeva per la sua incolumità. Quando le forze dell’ordine sono entrate nell’appartamento hanno rinvenuto il cadavere della 36 enne. Gli inquirenti ora indagano sul movente ...

fattoquotidiano : Frosinone, donna trovata morta in casa: fermato l’ex compagno. Vagava su una spiaggia in stato confusionale - repubblica : Donna di 35 anni uccisa a Frosinone con 15 coltellate. Fermato l'ex fidanzato - Agenzia_Ansa : Donna trovata morta a Frosinone, fermato il compagno #ANSA - italiaserait : Frosinone, donna uccisa dall’ex fidanzato a coltellate - infoitinterno : Donna trovata morta a Frosinone: ex compagno accusato di omicidio -