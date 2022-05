Ferrari, utile in crescita nel primo trimestre a 239 mln (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ferrari ha chiuso il primo trimestre 2022 con un utile netto di 239 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Le consegne di auto sono state 3.251 (+17%) con ricavi pari a 1,186 miliardi di euro (+17%). L’ebitda è salito del 12% a 423 milioni di euro, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha chiuso il2022 con unnetto di 239 milioni di euro, indel 16% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Le consegne di auto sono state 3.251 (+17%) con ricavi pari a 1,186 miliardi di euro (+17%). L’ebitda è salito del 12% a 423 milioni di euro, L'articolo

