Diletta Leotta fuori al balcone in canotta | la scollatura è pazzesca

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La meravigliosa presentatrice sportiva torna a incantare i fan con una vista mozzafiato,fa ammirare il panorama e le curve. La reginetta dello stadio,è sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

El_Groonho : Diletta Leotta - PippoFr40877063 : Hackerata Diletta Leotta - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Diletta Leotta: 'A lavoro con vista sul mare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Diletta Leotta: 'A lavoro con vista sul mare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Diletta Leotta: 'A lavoro con vista sul mare' -

ultimaparola.com

stuzzica le fantasie dei followers con l'ultimo scatto postato su Instagram: la canotta bianca non lascia immaginare proprio nulla Sono rimaste solamente 3 giornate alla fine del ...Federica Masolin, a Miami ci sarà anche lei La giornalista sportiva, una tra le più amate d'Italia insieme a Monica Bertini , Giorgia Rossi e, dovrebbe essere ormai in partenza per ... “Si zoommaaa”, Diletta Leotta davanzale vertiginoso e sporgente: ti manca il respiro – FOTO La meravigliosa presentatrice sportiva torna a incantare i fan con una vista mozzafiato, Diletta Leotta fa ammirare il panorama e le curve. La reginetta dello stadio, Diletta Leotta è sempre un ...Siamo abituati a vederla con un terreno di gioco alle spalle, ma oggi - se possibile - Diletta Leotta fa ancora più invidia. La vista che si intravede alle spalle della nota showgirl, nello scatto ...