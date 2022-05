Covid: Speranza, ‘Fauci collaborerà con l’Italia su hub anti pandemico Siena’ (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “Antony Fauci è uno dei più autorevoli scienziati al mondo. Ai primi del ‘900 suo nonno è arrivato a New York dalla Sicilia. E’ stato un onore incontrarlo. Ha dato la sua disponibilità a collaborare con l’Italia e con la nostra comunità scientifica sull’hub anti pandemico di Siena”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza (foto), dopo una missione negli Usa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “Antony Fauci è uno dei più autorevoli scienziati al mondo. Ai primi del ‘900 suo nonno è arrivato a New York dalla Sicilia. E’ stato un onore incontrarlo. Ha dato la sua disponibilità a collaborare cone con la nostra comunità scientifica sull’hubdi Siena”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il ministro della Salute, Roberto(foto), dopo una missione negli Usa. L'articolo L'Opinionista.

