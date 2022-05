Cosa è successo alla pagina Facebook dei no vax di Pordenone

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel mare magnum della accuse a tutti i media di fare “disinformazione”, ecco che la più classica legge del contrappasso si è abbattuta su una delle più attive paginedei no vax di. Il social, infatti, ha deciso di limitare l’accesso ai contenuti – per 90 giorni – a causa delle ripetute fake news condivise da parte degli utenti su quella. La decisione, come da prassi, è arrivata seguendo un algoritmo: dopo diverse segnalazioni incrociate fatte da parte dei fact-checker certificati da Meta, è stata raggiunta quella soglia che prevede il provvedimento da parte dello stesso social. LEGGI ANCHE > Nathalie Tocci spiega perché si rifiuta di andare in tv se ci sono propagandisti russi A riportare la notizia delle limitazioni (quindi non si tratta, per il momento, di una chiusura totale) della ...