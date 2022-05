Ultime Notizie Roma del 03-05-2022 ore 17:10 (Di martedì 3 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura iniziativa di condurre l’intervista non è venuta dal Ministero degli Esteri Russo ma da giornalisti italiani così la portavoce del Ministero degli Esteri su telegram in merito alle parole del premier draghi che ha criticato scrive la portavoce russa il programma della tv italiana in cui è intervenuto per 40 minuti il ministro degli Esteri sergej lavrov il programma pubblicizzato come un intervista è stato un comincia ha detto draghi voglio che cittadini italiani sapere la verità replica la portavoce del Cremlino i politici italiani stanno prendendo in giro il loro pubblico Intanto il leader della Lega Matteo Salvini si dice una sua missione in Russia nessun visto richiesto mi sono organizzata l’obiettivo di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura iniziativa di condurre l’intervista non è venuta dal Ministero degli Esteri Russo ma da giornalisti italiani così la portavoce del Ministero degli Esteri su telegram in merito alle parole del premier draghi che ha criticato scrive la portavoce russa il programma della tv italiana in cui è intervenuto per 40 minuti il ministro degli Esteri sergej lavrov il programma pubblicizzato come un intervista è stato un comincia ha detto draghi voglio che cittadini italiani sapere la verità replica la portavoce del Cremlino i politici italiani stanno prendendo in giro il loro pubblico Intanto il leader della Lega Matteo Salvini si dice una sua missione in Russia nessun visto richiesto mi sono organizzata l’obiettivo di ...

