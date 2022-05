Lulù parla di Manuel: “Non dormo, ma ecco perché non sono arrabbiata con lui” (Di martedì 3 maggio 2022) Ad una settimana dalla rottura con Manuel Bortuzzo, ieri sera Lulù Selassié è tornata a parlare di questo periodo delicato che sta vivendo. Durante una chiacchierata con i suoi fan l’ex gieffina ha confessato che sta dormendo poco e che è molto triste, ma ha anche aggiunto di non essere arrabbiata con il suo ex fidanzato. La Selassié ha spiegato che non riesce a portare rancore nei confronti di Manuel, perché non sarebbe lui il colpevole per la fine della loro storia. Lulù pensa a Manuel per il suo compleanno: “Gli voglio molto bene e non sono arrabbiata con lui”. “Come va? Em, è amore… diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali. Sto pensando molto al lavoro ... Leggi su biccy (Di martedì 3 maggio 2022) Ad una settimana dalla rottura conBortuzzo, ieri seraSelassié è tornata are di questo periodo delicato che sta vivendo. Durante una chiacchierata con i suoi fan l’ex gieffina ha confessato che sta dormendo poco e che è molto triste, ma ha anche aggiunto di non esserecon il suo ex fidanzato. La Selassié ha spiegato che non riesce a portare rancore nei confronti dinon sarebbe lui il colpevole per la fine della loro storia.pensa aper il suo compleanno: “Gli voglio molto bene e noncon lui”. “Come va? Em, è amore… diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino,siete unici e speciali. Sto pensando molto al lavoro ...

StraNotizie : Lulù parla di Manuel: “Non dormo, ma ecco perché non sono arrabbiata con lui” - Iris7915 : Lulù di la che è tornata a casa e parla con quello di Clari #panterenere - Rosanna52702609 : @giuly1395 Hai registrato tutto da quando parla Lulù ? - mariaga15962342 : RT @lulumanumyheart: La gente parla perché non ha capito che il loro amore è unico e vero, loro hanno trovato la forza e la felicità stand… - sarat811 : RT @MartinaAlunni29: Lulù che parla nelle Room con le fatine come se fosse in chiamata con le sue best friend,io la amo follemente,sempre p… -

Antonio Zequila sbotta a Pomeriggio 5: 'Queste sciocchezze non le tollero" Isola dei Famosi: 'Guendalina Tavassi ha un carattere esuberante', parla l'ex naufrago Nella nuova ... Lulù e Manuel si sono lasciati. Antonio Zequila: 'Forse lei vuole vivere più leggera' ... I film da vedere a maggio 2022 ... era il 1976), ma anche amici, nemici, testimoni di questa storia che parla di sport, sentimenti, ... Io e Lulù di Reid Carolin, Channing Tatum " al cinema dal 12 maggio Altro titolo italiano stupidotto ... Isola dei Famosi: 'Guendalina Tavassi ha un carattere esuberante',l'ex naufrago Nella nuova ...e Manuel si sono lasciati. Antonio Zequila: 'Forse lei vuole vivere più leggera' ...... era il 1976), ma anche amici, nemici, testimoni di questa storia chedi sport, sentimenti, ... Io edi Reid Carolin, Channing Tatum " al cinema dal 12 maggio Altro titolo italiano stupidotto ...