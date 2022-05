Juve | Ramsey rientrerà a Torino

Advertising

Vink901 : @giampdisan @LGramellini Ma vorrei ricordarti che sia l'anno scorso, che quest'anno, ci finiranno sopra. Dico solo… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, futuro Ramsey: i Rangers hanno deciso #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TUTTOJUVE_COM : Ramsey, a fine prestito il ritorno alla Juve in attesa di una nuova avventura - sportli26181512 : Mercato Juve, le ultime sul futuro di Ramsey: Nelle battute finali della sessione di calciomercato invernale, la Ju… - morenoAlmare : RT @_giapad: Ne #MilinkovicSavic, ne #DeJong, la Juve non ha più soldi da spendere dopo il mercato di gennaio. Dopo la buona prestazione di… -

...nuova esperienza professionale nel campionato americano o lasciare il calcio giocato per diventare dirigente della Juventus) il club bianconero starebbe valutando le partenze anche di Aaron, ...Commenta per primo Nelle battute finali della sessione di calciomercato invernale, la Juventus è riuscita a piazzare Aaron. Il centrocampista gallese era ormai fuori dal progetto tecnico di Allegri, a causa dei problemi fisici che lo hanno accompagnato dall'inizio dell'anno, e non solo. Un prestito secco ai ...La Juventus in estate metterà ancora mano al reparto centrale del campo. Dopo l’arrivo di Zakaria ci saranno molto probabilmente altri due innesti di peso Verranno ceduti Ramsey e probabilmente Arthur ...Aaron Ramsey ha salutato Torino al termine della sessione invernale ... gli scozzesi ma con tutta probabilità non giocherà più una partita con la maglia della Juventus.